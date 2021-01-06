لجنة لضبط العمل في المنشآت الطبية ومستشفيات الحسنة بسيناء







وتم قيام لجنة متابعة برئاسة رئيس مجلس المدينة، للنظر في دفتر الحضور والانصراف، والتحقيق في الشكاوي المقدمة من المواطنين بشأن وجود نقص في الخدمة المقدمة للمرضي لتغيب الموظفين وذلك من أجل وضع حلول لها.



وقد تضمن تقرير اللجنة، وجود غياب لعدد (14) من العاملين بالمستشفى والإدارة، وقد تم تحويل العاملين المتغيبين للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المجلس. حيث قام بالمرور والتأكيد على التزام جميع الموظفين العاملين وانتظامها داخل المنشآت الطبية باعتبارها من الجهات التي تم استثنائها من قرار السيد مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعدم تخفيض العمالة بها 50%، بسبب جائحة كورونا المستجد في موجتها الثاني.وتم قيام لجنة متابعة برئاسة رئيس مجلس المدينة، للنظر في دفتر الحضور والانصراف، والتحقيق في الشكاوي المقدمة من المواطنين بشأن وجود نقص في الخدمة المقدمة للمرضي لتغيب الموظفين وذلك من أجل وضع حلول لها.وقد تضمن تقرير اللجنة، وجود غياب لعدد (14) من العاملين بالمستشفى والإدارة، وقد تم تحويل العاملين المتغيبين للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المجلس.



وسبق أن قام رئيس المدينة، بجولة تقديم بقرية بغداد بزيارة مفاجئة لمستشفى بغداد القروي، وذلك للاطمئنان علي سير العمل بالمستشفى والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير العلاج للمرضي والنظافة العامة للمستشفي والاطمئنان علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وقد تلاحظ بعد الاطلاع على دفتر الحضور والانصراف عدم وجود ٦ من الموظفين للشئون القانونية وتم تحويلهم للشئون القانونية للتحقيق.





تم التنبيه علي الدكتور أحمد طلعت، مدير الإدارة الصحية بالحسنة، لضبط وانتظام العمل والحرص الدائم على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وصحة المواطنين وأخذ الاحتياطات الاحترازية اللازمة لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا المستجد، والعمل كذلك على تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطن.



كما تم تكليف سكرتيرى القرى على ضرورة المرور اليومى على الوحدات الصحية وتقديم الرعاية الصحية لأهل القرى وتحقيق الانضباط لخدمة المواطنين، ونبه على ضرورة التقدم لمجلس المدينة بالأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع بالقرى.



وأكد اللواء رئيس المدينة، أن كل الأجهزة الخدمية تعمل في خدمة مواطني مركز ومدينة الحسنة، وأن أي مواطن على مستوي المركز والمدينة له مشكلة أو مظلمة فالمجلس علي أتم الاستعداد لحلها، سواء كانت في مجال الكهرباء اوالمياه وكذلك حل مشاكل الآبار الزراعية.



كما أفاد رئيس المدينة، بأنه تم تفعيل جروب خاص للإبلاغ عن أي مشاكل قد تواجه المواطنين بالمركز والمدينة للعمل علي حلها سريعا.



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كما أفاد رئيس المدينة، بأنه تم تفعيل جروب خاص للإبلاغ عن أي مشاكل قد تواجه المواطنين بالمركز والمدينة للعمل علي حلها سريعا.اقرأ أيضا: