وكيل اقتصادية البرلمان يطالب بسرعة تطبيق منظومة الرى الحديث





أعلن الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تأييده التام لخطة الحكومة فى تقديم حوافز للمزارعين للتحول لمنظومة الرى الحديث تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بترشيد استخدامات المياه فى جميع المجالات ، مطالبًا من الحكومة الاسراع فى الاعلان عن هذه الخطة وفى تنفيذها خاصة ان استجابة المزارعين سيكون سريعة وفورية لأنهم حريصون كل الحرص على دعم ومساندة الدولة المصرية وأكبر دليل على ذلك ان المزارع المصرى نجح باحترافية فى مواجهة فيروس كورونا بدليل عدم حدوث اى ازمات فى مختلف المحاصيل الزراعية بل ان مصر كانت فى مقدمة دول العام تصديرًا للمنتجات الزراعية.





وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له اصدره اليوم بالقضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الوزارات المعنية؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي ومستجدات تطبيق منظومة التحول للري الحديث.





وثمن تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى بأن منظومة التحول للري الحديث، تحظى باهتمام كبير من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي نظرًا لما تقدمه من نتائج إيجابية كبيرة سواء على المستوى القومي أو على مستوى المزارعين، مُمثلة في رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية، وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه مطالبًا من جميع الاجهزة المختصة تنفيذ تكليف رئيس الوزراء بضرورة العمل على توفير وتوريد كافة الاحتياجات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في التحول للري الحديث، والتأكد من قدرة الإنتاج المحلي على توفير هذه الاحتياجات واطلاق برنامج ضخم للتحول للري الحديث، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية بالغة وفوائد عديدة سيجني المزارعون ثمارها وأنه ينتظر تفاصيل هذا البرنامج لاستعراضها مع الوزراء المعنيين ومسئولي البنك المركزي تمهيدا للاتفاق على آليات تمويل هذا المشروع.





ووجه الدكتور محمد عبد الحميد تحية تقدير واحترام للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على تصريحاته التى أكد فيها أنه يتم تطبيق منظومة التحول للري الحديث في المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية التي تمتلكها الوزارة، مؤكدا نجاح الوزارة في تحويل ما يزيد على 7 آلاف فدان حتى الآن، ولا تزال الجهود مستمرة لتطبيقها في مساحات أخرى، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.





وقال الدكتور محمد عبد الحميد ان وزارة الاوقاف نجحت فى تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية فى مختلف المجالات بما فيها استخدام أساليب الرى الحديثة داخل الاراضى الزراعية التابعة لها مشيدًا بتأكيز وزير الموارد المائية والري بأن نُظم الري الحديثة تصلح لجميع الأراضي الزراعية القديمة والجديدة، ويهدف تطبيق هذه النظم إلى تحسين كفاءة المياه وتحسين الري الحقلي، وتحقيق عدالة في توزيع المياه، لافتا في سياق حديثه إلى أنه يتم تقديم قروض من البنوك الوطنية للمزارعين بفائدة مُيسرة لتمويل مشروعات التحول لنظم الري الحديث.