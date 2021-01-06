البورصة تربح 1ر4 مليار جنيه وارتفاع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم /الأربعاء/، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع.





وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 1ر4 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 1ر660 مليار جنيه، وسط تعاملات بلغت نحو 5 مليارات جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين، وصفقات نقل ملكية بقيمة بلغت 7ر3 مليار جنيه.





وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة /إيجي اكس 30/ بنسبة 13ر1 في المائة ليبلغ مستوى 14ر10952 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس70/ بنسبة 53ر0 في المائة ليبلغ مستوى 59ر2152 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا ،والذي أضاف نحو 78ر0 في المائة إلى قيمته ليبلغ مستوى 17ر3125 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم ارتفعت أسعار أسهم 102 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة، وحافظت 44 شركة على أسعار إغلاقها السابقة.