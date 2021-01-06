ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:45 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أنهت شركة مصر للطيران، استعدادتها لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 لـ 31 يناير، بوضع شعار َوتميمة البطولة علي أسطول النقل البري ومعدات شركة مصرللطيران للخدمات الأرضية بمهبط مطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى واجهة طائراتها وعلي جميع مقاعد الركاب.

كان الطيار رشدي زكريا رئيس شركة مصر للطيران ، أعلن طرح تخفيض 20 % علي أسعار جميع تذاكر السفر الدولية من وإلى مصر  ، ويمكن للمسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتي 14 يناير الجاري فقط ، علي أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر علي رحلات مصرللطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 يناير 2021 .

من ناحية أخرى، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية علي التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية والركب الطائر بإتباع كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد علي ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين الي مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة ب72 ساعة .

جدير بالذكر أن الشركة الوطنية حملة قومية بعنوان " مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء إستقبال ضيوف  مصر المشاركين في هذه البطولة ، و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.
مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
مصر للطيران تواصل حملتها الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة اليد.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وصول أولى رحلات خط مصر للطيران الجديد بين بودابست والغردقة.. صور

مصر للطيران أمان.. حملة قومية لاستضافة مشجعي كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

برلمانى يشيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل قطاع الطيران المصرى

مصر للطيران تستعد لاستضافة مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

بشعار البطولة وتميمة حورس.. مصر للطيران تجهز طائراتها لـ كأس العالم لكرة اليد 2020

وزير الطيران يتفقد تجهيزات مطار القاهرة لاستقبال ضيوف بطولة كأس العالم لليد.. صور

ترشيحاتنا

الأهلي شرف كبير لأي لاعب في العالم.. تصريحات مثيرة أغضبت جماهير الزمالك من أوباما

باتشيكو يسلم إدارة الزمالك ملف الراحلين.. تعرف على تفاصيل تقريره

بعد تصدرها التريند.. شاهد أبرز إطلالات فيفي عبده المثيرة للجدل

بعد انفصالهما رسميا.. 10 صور رومانسية لـ كيم كارداشيان وكاني ويست

بالشورت.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها

شاهد .. حالة من الذعر تضرب بريطانيا بسبب نقص الطعام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصاد المرحلة الثالثة من رالي داكار 2021 في السعودية

بإكسسوارات لافتة.. جوهرة تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير

بالشورت.. شاهد إطلالة كنزي عمرو دياب في أحدث ظهور لها