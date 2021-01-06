«يعملوها الصغار ويقعوا فيها الكبار».. إصابة أب ونجله بطعنة سكين في إحدى قرى الدقهلية

أصيب اب ونجله بقطع فى اليد اثر نشوب مشاجرة بينهما وبين جيرانها بسبب خلافات جيرة ولهو اطفال باحدى قرى الدقهلية
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة طلخا يفيد بورود بلاغ باصابة نصحى منصور حسين ٤٨ عاما نجار بقطع فى وتر اليد اليد اليسرى، وابنه محمد ١٩ عاما مبلط بقطع فى كف اليد اليمنى مقيمى ميت عنتر التابعه لمركز طلخا.
واتهم المصابان كلا من هشام محمود ٢٣ عاما سائق وصديق ناصر ٢٣ عاما بالتعدى عليهم بسكين لوجود خلافات جيرة بسبب لهو الاطفال
وتحرر محضر رقم ١٧١ جنح طلخا واخطرت النيابه العامه بالواقعه
تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز شرطة طلخا يفيد بورود بلاغ باصابة نصحى منصور حسين ٤٨ عاما نجار بقطع فى وتر اليد اليد اليسرى، وابنه محمد ١٩ عاما مبلط بقطع فى كف اليد اليمنى مقيمى ميت عنتر التابعه لمركز طلخا.
واتهم المصابان كلا من هشام محمود ٢٣ عاما سائق وصديق ناصر ٢٣ عاما بالتعدى عليهم بسكين لوجود خلافات جيرة بسبب لهو الاطفال
تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الولقعه بسبب خلافات بينهما يسبب لهو الاطفال.
وتحرر محضر رقم ١٧١ جنح طلخا واخطرت النيابه العامه بالواقعه