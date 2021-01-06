بسبب ٨ آلاف جنيه.. تفاصيل قتل شخص لزوج شقيقته بمساعدة زوجته بكفر الشيخ

نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط مرتكبى واقعة مقتل أحد الأشخاص والعثور على جثته داخل مسكنه بكفرالشيخ.





البداية عندما تبلغ لقسم شرطة دسوق بمديرية أمن كفرالشيخ من ربة منزل "مقيمة بدائرة القسم" بعثورها على جثة زوجها بغرفة المعيشة موثوق اليدين والقدمين وبجثته جرح غائر بالرأس ووجود بعثرة بمحتويات المنزل وذلك عقب عودتها من منزل والدتها وإختفاء بعض الأوراق الخاصة به "إيصالات أمانة".





توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شقيق المُبلغة "له معلومات جنائية" وزوجته- مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة).





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بماموريه بر ئاسة قطاع الامن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة وضبطهما.. بمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرا بها وإعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا أنه نظرًا لكونهما مدينان للمجنى عليه بمبلغ 8 آلاف جنيه وقيامهما بتوقيع إيصالات أمانة بمبلغ 14 ألف جنيه وتعثرهما فى سداد الدين وتهديده لهما بشكايتهما بالإيصالات، عقدا العزم على قتله والإستيلاء على الإيصالات.





وأضاف المتهمان بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه والإستيلاء على (عدد من إيصالات الأمانة "من بينها الإيصالات الخاصة بهما وقاما بتمزيقها"- هاتفى محمول) تم بإرشادهما ضبط الإيصالات والهاتفين.