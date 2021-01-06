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حوادث

ولعوا فيه بالبنزين| إحالة 6 أشخاص للجنايات لشروعهم فى قتل مواطن بالإسكندرية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:26 م
محاكمة
محاكمة
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اسلام مقلد
أمرت نيابة المنتزه الكلية بإشراف المستشار أشرف حمد المغربي، المحامي العام الاول، بإحالة 6 أشخاص، إلى محكمة الجنايات لإتهامهم بالشروع فى قتل مواطن بحرقه أثناء مشاجرة فيما بينهم.

اتهمت النيابة فى القضية رقم 15611 لسنة 2020 جنايات اول المنتزه والمقيدة برقم 1707 لسنة 2020 كلي المنتزه، كلا من أحمد ف ا، 26 سنة، صاحب ورشة تبريد "مخلي سبيله"، ومصطفى م م ر، وشهرته السفروت، 22 سنة عامل بمحل حلويات "مخلي سبيله"، وإبراهيم ح ا "هارب"، ومحمد ع م، 20 سنة كهربائي، "مخلي سبيله"،  وعبد الرحمن ح أ م، 20 سنة عامل بسوبر ماركت "مخلى سبيله"،  ورمضان ح أ وشهرته الضاني، 28 سنة عامل "مخلي سبيله"، بانهم فى يوم 4 يوليو 2020 بدائرة قسم اول المنتزه بمحافظة الإسكندرية شرعوا فى قتل المجنى عليه هيثم أبو شامه عبد الحفيظ أبو زيد عمدا، بانهم وعلى أثر مشادة بين المتهمين حاملين أسلحة بيضاء "سكاكين" وحال تواجد المجني عليه بمحل الواقعة أمام حانوته قام المتهم الثاني بسكب مادة معجلة للاشتعال "بنزين" تجاه المجنى عليه وأشعل المتهم الثالث النيران به بواسطة قداحه حوزته قاصدين قتله حال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهما إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

واتهمت النيابة المتهمين باستعراض القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم قاطني شارع دار عيسى بمنطقة سيدي بشر وكان ذلك بقصد ترويعهم لفرض السطوة عليهم وتكدير امنهم وسكينتهم وكان من شان ذلك الفعل إلقاء الرعب فى نفسهم وتكدير امنهم وتعريض اموال وحياة ومصالح المجني عليهم للخطر وكان ذلك حال احرازهم وحيازتهم أسلحة بيضاء "سكاكين" ومواد معجله للإشتعال.

كما اتهمت النيابة المتهمين بحيازة واحراز بغير ترخيص أسلحة بيضاء "سكاكين"، وحازوا وأحرزوا اداة مما تستخدم فى الاعتداء على الاشخاص "مواد معجلة للاشتعال" دون ان يوجد لحملها او إحرازها أو حيازتها مسوغ قانونى او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية.
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