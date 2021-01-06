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محافظات

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 113 ألفاً طلب تصالح على مخالفات البناء بقيمة 510 ملايين جنيه

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:30 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن عدد طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة 112 ألفًا و924 طلب تصالح، بقيمة 509 ملايين و864 ألف جنيه.

مشيرًا إلى أن مبلغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن مد فترة التصالح لنهاية شهر مارس المقبل، فرصة منحتها الدولة للمواطنين للتصالح ، في ظل ما تقدمه المحافظة من تسهيلات سواء تخفيض سعر المتر بالقرى على مستوى الجمهورية لـ 50 جنيهًا، ومدن كفر الشيخ إلى تخفيض 40% جديدة بالنسبة لأخر التخفيضات التي أعلن عنها في الجريدة الرسمية مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية بالـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الإلكترونية "محليات"، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية ،ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحافظًا على صحته، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح من خلال كارت الفيزا.

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