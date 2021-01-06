ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

شاهد.. أمير سعودي يشتري فاكهة ب 30 ألف ريال

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:29 م
الأمير السعودي أثناء
الأمير السعودي أثناء المشاركة في المزاد
Advertisements
محمود نوفل
تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاركة الأمير السعودي خالد بن طلال في مزاد علني بمهرجان "الحمضيات" في محافظة الحريق التابعة لمنطقة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

وأظهر الفيديو لحظة مشاركة الأمير في المزاد لشراء فاكهة "الاترنج"، حيث بدأ سعر الفاكهة في المزاد بـ10 آلاف ريال، ليرفع الأمير السعر حتى 15 ألف ريال.

ورفع أحد الحاضرين  السعر الخاص بفاكهة " الاترنج" إلى 16 ألفا، ليعود الأمير ويعرض مبلغا جديدا قدره 30 ألف ريال، وبذلك تصبح "الاترنجة" من نصيبه.

وأشار الأمير السعودي  الي إنه سيهدى منافسه في المزاد واحدة من فاكهة "الاترنج" مشابهة للتي حصل عليها في المزاد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور

أنيقة ومميزة .. 10 صور تكشف عن إطلالات جنات في عيد ميلادها

موتوسيكل بنلي benellli شبيه هوندا هورنت و كوازاكي.. سعره ومواصفاته