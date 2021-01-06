إطلاق خدمة فوري لشحن عدادات المياه مسبقة الدفع بـ11 شركة

قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تيسيرا علي المواطنين تم تفعيل خدمة فورى لشحن العدادت مسبقة الدفع دون الحاجه للتوجة لمركز خدمة العملاء، وذلك بعدد 11 شركة تابعة للشركة القابضة، وهى: "مياه الاسكندرية- الغربية- الشرقية- بنى سويف- المنيا - المنوفية- اسيوط - البحر الأحمر- جنوب سيناء_ محافظات القناة "السويس والاسماعيلية وبورسعيد"_ القليوبية".





وأوضح رئيس الشركة القابضة أن اجمالى عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب 16 مليون مشترك تقريبا، ووضعت الشركة خطة لتغير "العدادات المعطلة" بعدادات مسبقة الدفع من خلال تركيب 2.2 مليون عداد حتى 30/6/2022.





جدير بالذكر أن الشركة القابضة أطلقت خلال الفترة الماضية تطبيق "قراءتى" للهاتف المحمول يتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، وإبلاغ القراءات، وذلك لكل الشركات التابعة بمختلف محافظات الجمهورية.



