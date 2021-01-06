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محافظات

محافظ جنوب سيناء يشيد بتطور الأداء في مركز المعلومات والمركز التكنولوجي

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:46 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والبوابة الالكترونية والمركز التكنولوجى، في الديوان العام بطور سيناء، اليوم، رافقه المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام .

ومن الجدير بالذكر انه قد تم الانتهاء من اعمال رفع كفاءة الشبكة الداخلية به ، لربطه بالمراكز التكنولوجية بالمدن ،  للعمل علي تفعيل جميع الخدمات ونقل المعلومات الداخلية وربطها بالإدارات عبر تطبيق واحد في اطار اتجاة الدولة نحو تفعيل منظومه التحول الرقمي.

واكد المحافظ أن تركيب خط الربط بالمراكز التكنولوجية ورفع كفاءة النقاط وربط الإدارات يجري بالتنسيق مع وزارة التخطيط مضيفا أن المراكز التكنولوجية أحد وسائل الحكومة الإلكترونية لتقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بصورة حضارية، من خلال شباك واحد .

وأشار المحافظ  إلى أن هذا الربط يساعد في الحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة أنشطة الوحدات المحلية، لتحقيق العدالة المطلقة بين المواطنين مع تحقيق الترابط والتكامل بين الإدارات في أداء العمل من خلال الشبكة المحلية، إلى جانب سرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات، ومتابعة أعمال الإدارات وتحقيق خدمة أفضل للمواطن .

كما يعطي قدرة كبيرة للقيادة على سرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن الحصول على المعلومة في التوقيت المناسب، واشاد المحافظ بالتطور الهائل لتطوير البوابة الالكترونية بالمحافظة  .

وتابع  المحافظ  سير العمل للخريطة الاستثمارية والسياحية طبقًا للرؤية المستقبلية، لوحدة معلومات الجيومكانية للمحافظة. طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الاتصالات ووزارة التنمية المحلية، والذي يتم استخدامها من خلال التطبيقات الجغرافية للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لنظم المعلومات الجغرافية، وتماشيًا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي،  وتفعيل وحدة معلومات جيومكانية للمحافظة .

وتعتبر محافظة جنوب سيناء من أولى المحافظات التي اعتمدت على التحول الرقمي وتصميم قاعدة بيانات لخدمة الاستثمار والتنمية على أرض المحافظة.

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محافظ جنوب سيناء يشيد بتطور الأداء في مركز المعلومات والمركز التكنولوجي
محافظ جنوب سيناء يشيد بتطور الأداء في مركز المعلومات والمركز التكنولوجي
محافظ جنوب سيناء يشيد بتطور الأداء في مركز المعلومات والمركز التكنولوجي
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