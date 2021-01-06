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16 مليون أمي.. تعليم الكبار: 10 محافظات خالية من الأمية خلال عامين

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:47 م
الأمية
الأمية
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البهي عمرو
قال الدكتور عاشور عمري رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن هناك 16 مليون أمى فى مصر، موضحًا أن هذا الرقم كبير، وذلك فى ظل القرارات التى تتخذها الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية دينا عصمت، أن الدولة تعمل على محو الأمية بمصر، واعلان أن مصر خالية من الامية.

ولفت إلى أن مشكلة الأمية ليست وليدة اليوم بل كانت أشياء متراكمة، وهروب بعض المواطنين من المدارس، و بسبب فقر بعض الأسر.

وأوضح أن الدولة تتجه لتنمية الأنسان المصري، و الدولة وضعت خطة كبيرة للقضاء على محو الأمية فى مصر.

وأشار إلى أنه قبل عامين سيتم اعلان 10 محافظات خالية من الأمية، وقبل 2030 ستكون مصر خالية تماما من الأمية.
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