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أخبار العالم

الأمور تتعقد.. سناتور جمهوري جديد يستعد للاعتراض على نتائج ولاية أريزونا الانتخابية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:43 م
جيمس لانكفورد
جيمس لانكفورد
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محمد علي

قال السناتور الجمهوري عن ولاية أوكلاهوما، جيمس لانكفورد ، اليوم الأربعاء إنه يعتزم الاعتراض على نتائج هيئة أريزونا الانتخابية .

أضاف أن هناك احتمالاً أن يعترض على  نتائج المزيد من الولايات، لكنه لم يقدم تفاصيل إضافية.

 

قال مصدران مطلعان لشبكة سي إن إن، إن سناتور تكساس تيد كروز كان قد خطط بالفعل للاعتراض على تصويت أريزونا الانتخابي.

 

حتى الآن ، هناك ثلاث ولايات على الأقل ، بما في ذلك ولاية أريزونا ، أشار بعض أعضاء مجلس الشيوخ إلى أنهم يعتزمون الاعتراض عليها.

 

يقول النائب جيم جوردان، زعيم جهود قلب الانتخابات اليوم ، إنه لا يعرف سوى ثلاثة اعتراضات في مجلس الشيوخ ، لكنه يأمل أن يكون هناك أعضاء في مجلس الشيوخ سينضمون إلى المحافظين في مجلس النواب للاعتراض .

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