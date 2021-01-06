مشهد مروع.. انهيار أرضي يدمر أحد الفنادق في إيطاليا.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو ، يرصد انهيارا أرضيا ، في إيطاليا، يدمر أحد الفنادق .





ودمر الانهيار الأرضي، الذي وقع، الثلاثاء، جناحا كاملا في فندق يقع بمدينة بولزانو عاصمة مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا.





ويمكن رؤية الدمار الذي لحق بفندق إيبرل الذي يقع على منحدرات مونتي توندو.





ولم يؤد ذلك إلى أية إصابات لأن الفندق المنهار جزئيا أغلق بسبب جائحة كورونا.





وقد تعرضت بلدة أبيتون "منتجع التزلج" الواقعة شمال إيطاليا، لسقوط كثيف للثلوج تسبب في تراكم كم كبير منها. ،كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات. وتم رصد سيارة إسعاف في المنطقة.