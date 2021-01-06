ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشهد مروع.. انهيار أرضي يدمر أحد الفنادق في إيطاليا.. شاهد

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:49 م
انهيار أرضى
انهيار أرضى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية روسيا اليوم، مقطع فيديو، يرصد انهيارا أرضيا، في إيطاليا، يدمر أحد الفنادق.

ودمر الانهيار الأرضي، الذي وقع، الثلاثاء، جناحا كاملا في فندق يقع بمدينة بولزانو عاصمة مقاطعة جنوب تيرول شمال إيطاليا.

ويمكن رؤية الدمار الذي لحق بفندق إيبرل الذي يقع على منحدرات مونتي توندو.

ولم يؤد ذلك إلى أية إصابات لأن الفندق المنهار جزئيا أغلق بسبب جائحة كورونا.

وقد تعرضت بلدة أبيتون "منتجع التزلج" الواقعة شمال إيطاليا، لسقوط كثيف للثلوج تسبب في تراكم كم كبير منها. ،كما تواجدت خدمات الطوارئ في المكان للمساعدة في إزالة الثلوج عن الطرق والممرات. وتم رصد سيارة إسعاف في المنطقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء الإيطالي يحذر من موجة ثالثة من كورونا

بفعل الطقس السيئ.. هطول كثيف للثلوج وانهيارات جليدية بالنمسا

إجلاء 90 شخصا من شرق ولاية "تيرول" النمساوية بعد وقوع انهيار جليدي

النمسا: إغلاق معبر "أرنولدشتاين" الحدودي مع إيطاليا بسبب الهطول الكثيف للثلوج

انهيارات جليدية في جنوب النمسا تسفر عن تدمير مبانٍ وإغلاق عشرات الطرق

شاهد.. الثلج يصل إلى مترين شمال إيطاليا

ترشيحاتنا

رئيس "الوطنية للإعلام" يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد المجيد

مأساوي.. مقتل أسرة سعودية بالكامل في حادث تصادم

فرحة الشناوي ضمن قائمة تعيينات مجلس النواب الجديد

فايلر يقترب من تدريب نادٍ إنجليزي

5 أسباب تجعلك تتناول الماء كثيرا في الشتاء

تعافي نجوى إبراهيم من فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج رعشة اليد بـ الأدوية والأعشاب

وكيل مرسيدس في السعودية يستعد لاستقبال اس كلاس MERCEDES S CLASS فيس ليفت.. صور

موديلات شيفروليه CHEVROLET و إم جي MG المعروضة ضمن مبادرة إحلال السيارات.. صور