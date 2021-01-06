مضاعفات خطيرة تهدد مرضى الروماتويد المهملين

ينتشر مرض التهاب المفاصل الروماتويدي بشكل كبير بين النساء كما يصيب بعض الرجال وللأسف لا يوجد علاج نهائي له لكن توجد بعض العلاجات التى تساعد فى تقليل اعراضه وتجنب مضاعفاته حيث أن اهمال المرض وعدم الاهتمام بالعلاج يتسبب فى العديد من المضاعفات الخطيرة.





وذكر موقع " nhs" أن التشخيص المبكر والعلاج المناسب يُمكِّن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة من الحصول على فترات تتراوح ما بين شهور أو حتى سنوات بين النوبات، وهذا يمكن أن يساعدهم على عيش حياة كاملة ومواصلة العمل المنتظم.





وتشمل خيارات العلاج الرئيسية من التهاب المفاصل الروماتويدي ما يلي:





- الالتزام بجرعات الدواء الذي يصفه الطبيب حيث أن تناوله على المدى الطويل لتخفيف الأعراض وإبطاء تقدم الحالة

- العلاجات الداعمة ، مثل العلاج الطبيعي والعلاج المهني ، للمساعدة في الحفاظ على حركتك وإدارة أي مشاكل لديك في الأنشطة اليومية

- إجراء عملية جراحية لتصحيح أي مشاكل في المفاصل تتطور.





- التأقلم

اعتمادًا على حجم الألم أو التيبس أو تلف المفاصل الذي تعاني منه ، قد تصبح المهام اليومية صعبة أو تستغرق وقتًا أطول للقيام بها، قد تضطر إلى التكيف مع الطريقة التي تؤدي بها المهام اليومية.





- مضاعفات التهاب المفاصل الروماتويدي

يمكن أن تؤدي الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي إلى العديد من الحالات الأخرى التي قد تسبب أعراضًا إضافية وقد تكون أحيانًا مهددة للحياة.





تشمل المضاعفات المحتملة عند اهمال علاج الروماتويد:

- الاصابة بمتلازمة النفق الرسغي

- التهاب مناطق أخرى من الجسم "مثل الرئتين والقلب والعينين".

- زيادة خطر الاصابة بالنوبات القلبية و السكتة الدماغية



