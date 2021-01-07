انتشار إنفلونزا الزراعة.. حملات لتحصين الدواجن وأكثر من 100 مليون طائر.. و«الفلاحين»: مصر خالية منها منذ سنوات

متحدث الزراعة: حملات لتحصين الدواجن ضد إنفلونزا الطيور

تحصين أكثر من 100 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور ونقوم بمراقبة على عملية البيع

نقيب الفلاحين: مصر خالية من إنفلونزا الطيور منذ سنوات عديدة





انتشرت بعض الأنباء عن ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور خاصة وأننا في فصل الشتاء والذى تنتشر فيه الأمراض والأوبئة، ويقوم المربون بالتحصينات بتوعية وإرشاد من وزارة الزراعة.





وفى هذا الصدد ، نرصد التقرير التالى لاستطلاع حقيقة انتشار انفلونزا الطيور ، ومجهودات وزارة الزراعة فى القضاء عليها.





قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك حملات لتحصين الطيور فى الحضانات ضد انفلونزا الطيور وجميع الأوبئة من قبل الوزارة خاصة فى بداية فصل الشتاء حتى تصل إلي المربي محصنة.

وأضاف "القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه لا يوجد حاليًا بمصر حالات من إنفلونزا الطيور ، مناشدا جميع المربين بتحصين الدواجن ضد أى أوبئة أو أمراض.





ونوّه "متحدث وزارة الزراعة" بأن انفلونزا الطيور يوجد منها أنواع متعددة ولكن المعروف إعلاميًا لا يوجد منه فى مصر منذ سنوات.





وأضاف أن وزارة الزراعة تقوم بالعديد من الحملات على مناطق متنوعة للتوعية والإرشادات لمربي الدواجن للتوعية من أنفلونزا الطيور خاصة مع قدوم فصل الشتاء.





وأكمل محمد القرش:" وزارة الزراعة تقوم بدور كبير لتحصين الدواجن لمنع انتشار اي عدوى وتم تحصين أكثر من 100 مليون طائر ضد أنفلونزا الطيور ونقوم بمراقبة على عملية البيع ولجان تقوم بالفحص العشوائي على مختلف المناطق في مصر ويتم التعامل مع أي حالة وفي حال وجود أي مصدر اصابة يتم الإعلان عنها، ولكن لا توجد بؤر لانفلونزا الطيور في مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية".





أكد حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن جميع مربي الدواجن فى مصر يقومون بتحصينات للدواجن قبل فصل الشتاء، موضحًا أن مصر خالية من انفلونزا الطيور فمنذ سنوات عديدة لم تظهر أي بؤر لإنفلونزا الطيور بسبب تلك التحصينات المستمرة.





وأضاف " أبوصدام" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع أمصال انفلونزا الطيور متوفرة بكل أنحاء الجمهورية بأسعار مناسبة للمربين، مشيرًا إلى أن التحصين أدى إلى زيادة انتاج الدواجن، وبالتالي أصبحنا نكتفى بـ97% منها في مصر.





وأشار " نقيب الفلاحين " إلي أن أسعار الدواجن مستقرة حتى الآن، مشيدًا بدور وزارة الزراعة في توفير الأمصال والتحصينات اللازمة سواء في الوزارة أو المتاجر، كما تقوم بالإرشاد والتوعية للأطباء البيطريين التابعين للوزارة.





ونوه إلي أن كل المزارع على مستوى مصر لها طبيب بيطري يشرف عليها وهم متواجدون باستمرار، كما أن الوزارة تقوم بتوفير جميع المبيدات اللازمة لتجنب الحشرات وانتشار الأوبئة.





ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول ظهور بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية.





وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لظهور أي بؤر لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن في بعض محافظات الجمهورية، مُشددةً على أن جميع مزارع الدواجن بمختلف المحافظات خالية تمامًا من أي أمراض وبائية.





وأوضحت الوزارة أنه يتم إجراء فحص دوري شامل لطيور المزارع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة، مُشيرةً إلى قيام المنظمة العالمية للصحة الحيوانية "OIE"، بإدراج مصر رسميًا ضمن قائمة الدول التي تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور.