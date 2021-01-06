الهجان: تلقى 220 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بالقليوبية

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية عن تلقى اللجان المعنية بطلبات التصالح في مخالفات البناء حتي اليوم الأربعاء 220 ألف و449 طلب بمتحصلات مالية إجمالية بلغت مليار و237 مليون و516 ألف جنيه.









وأكد محافظ القليوبية أن المراكز التكنولوجية بمختلف مدن وقرى القليوبية مستمرة في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد المهلة حتى نهاية شهر مارس المقبل.





وأوضح المحافظ ان مركز كفر شكر جاء في مقدمة مراكز المحافظة في تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بواقع 100 ألف و774 طلب حتى اليوم، يليه مركز طوخ مسجلا 45 ألف و643 طلب ثم مركز الخانكة 39 ألف و390 طلب وبنها 34 ألف و578 طلب والقناطر الخيرية 24 ألف و936 طلب ثم مركز قليوب مسجلا 24 ألف و636 طلب وشبين القناطر 16 ألف و513 طلب.





وشدد الهجان على توفير كل سبل الراحة والإجراءات الاحترازية خلال تقديم الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة من خلال مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وسرعة إنهاء الإجراءات، حماية للمواطنين والعاملين.





كان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اجرى جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير محور شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة.





وتفقد المحافظ القطاعات الثلاثة للطريق بدءا من نزلة الخصوص إلى نهاية كوبري مسطرد، وتابع مع مهندسي الموقع مستجدات الأعمال، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس في جميع القطاعات، وجاري أعمال الرصف بالطريق الرئيسي بمسطرد والطرق البديلة بعزبة أفندينا.





وأبدى المحافظ بعض الملاحظات على أماكن وضع أعمدة الإنارة مع تكثيفها في بعض الأماكن مع عمل ساحات الانتظار السيارات مشددا على مهندسي المشروع بضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من أعمال التطوير.



