برلماني: الدعم لطفلين فقط في خطة الحكومة لتنظيم الأسرة

قال النائب رضا البلتاجي عضو لجنة الصناعة والبرلمان، إن الجهل وغياب النصيحة الدينية؛ أهم الأسباب التي تدفع بالمواطنين إلى كثرة الإنجاب في الحضر والريف معا، فهو لا يقتصر علي نطاق جغرافي محدد، لافتا إلي أن الدولة لها تاريخ سابق في آلية تنظيم الأسرة فنحن ننادي منذ سنوات طويلة والآن وصلنا إلي مرحلة الذروة.





وأكد " البلتاجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن توجه الدولة في إقتصار الدعم لطفلين فقط وحرمان الثالث من ذلك سواء من خلال السلع التموينية أو مصروفات التعليم أو الخدمات الرعاية الصحية ، هو الحل الجذري والرادع للتصدي لزيادة معدلات الإنجاب، وذلك بسبب تجربة كافة الوسائل التي باءت بالفشل في توعية المواطنين من خلال الإعلام وغيره .





و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن التعداد السكاني لمصر منذ 40 عاما كان 50 مليون نسمة، وإذا استمرت الزيادة السكانية بهذه الوتيرة؛ سنكون بمرحلة في منتهي الخطورة والوصول إلي طريق مسدود، فما زال الأمر تحت السيطرة ولكن يجب علي المواطنين مشاركة الحكومة في تحقيق أهدافها التي تقود إلي حياة كريمة مستقرة دون أعباء.





ولفت النائب، إلي أن الدولة شهدت نقلة نوعية بالبنية التحتية لجميع قطاعات الدولة، غير مسبوقة ولم تحدث علي مدار 60 عاما من أجل تحقيق خطة تطوير شاملة، وتعد قضية تنظيم الأسرة أهم القضايا التي تمثل أمن قومي





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط".





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".





وقد وجه الرئيس بأن يشمل "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاسرية، والاقتصادية وغيرها.





كما شدد الرئيس على اهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك علي غرار التجارب الملهمة التي افرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية علي مستوي الجمهورية خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية التي شملت عشرات الملايين من المواطنيين، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح انشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية".





أيضا وجه الرئيس بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية.





وقد شهد الاجتماع استعراض الإطار التنفيذي العام المقترح "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بانشطة واهداف المشروع.