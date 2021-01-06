شاهد الآن .. بث مباشر لطلاب الثانوية العامة على منصة حصص مصر

الفلسفة وقضايا العصر لطلاب الثانوية العامة 2021 ، مع الأستاذ عطية محمد.

وتتيح منصة "حصص مصر" خلال هذا البث المباشر ، لطلاب الثانوية العامة 2020 إمكانية التعليق بأسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عنها خلال البث.









وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أتاحت منصة "حصص مصر" للمرة الأولى لطلاب مرحلة الثانوية العامة.



وقالت الوزارة : "منصة حصص مصر توفر طرق تعلم جديدة، وشرحا سلسا للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمها معلمون خبراء في مجالهم".



وأضافت: "توفر منصة حصص مصر أيضًا، أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية".



كما تحتوي منصة "حصص مصر"، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم، على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري.