أحمد موسى: أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. وإعلان حظر تجول

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا الكونجرس الامريكي.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: " إعلان فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن، اعتبارا من السادسة مساء بتوقيت أمريكا".





ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن:" جلسة التصديق على نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، توقفت؛ بعد عملية اقتحام انصار ترامب للكونجرس الامريكي".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج في خطاب للعالم والشعب الأمريكي كله، وكل الإعلام الأمريكي لا ينقل كلمته، مضيفا:" سلم لي على الديمقراطية الأمريكية".





وتابع الإعلامي أحمد موسى مستنكرا :" كلمني على الإعلام الأمريكي المقاطع لكلمة رئيس بلاده، وأوعى حد يكلمني عن حرية الرأي في أمريكا".