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أحمد موسى: أنصار ترامب يقتحمون الكونجرس.. وإعلان حظر تجول

الأربعاء 06/يناير/2021 - 10:02 م
احمد موسى
احمد موسى
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هاني حسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتحموا الكونجرس الامريكي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه" على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،: "إعلان فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن، اعتبارا من السادسة مساء بتوقيت أمريكا".

ونوه الإعلامي أحمد موسى بأن:" جلسة التصديق على  نتيجة انتخابات الرئاسة الأمريكية، توقفت؛ بعد عملية اقتحام  انصار ترامب للكونجرس الامريكي".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:"   الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرج في خطاب  للعالم والشعب الأمريكي كله، وكل الإعلام الأمريكي لا ينقل كلمته، مضيفا:" سلم لي على الديمقراطية الأمريكية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى مستنكرا :"  كلمني على الإعلام الأمريكي المقاطع لكلمة رئيس بلاده، وأوعى حد  يكلمني عن حرية الرأي في أمريكا".
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