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بعد اقتحام الكونجرس الأمريكي.. إعلان حظر التجول في واشنطن حتى السادسة صباحا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 09:54 م
الكونجرس الأمريكى
الكونجرس الأمريكى
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبرا عاجلا، نقلا عن وكالة  رويترز بأن رئيس بلدية العاصمة  واشنطن أمر بإعلان حظر التجول حتى السادسة صباح غد الخميس.

يذكر أن متظاهرين من أنصار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قاموا بمحاولة اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكى.

وقدم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الشكر لأنصاره بعد الاحتشاد الجماهيرى حوله بمئات الآلاف من الأمريكيين الذين أكدوا نزاهة الانتخابات الخاصة بهم.

وأكد "ترامب"، خلال كلمته فى مؤتمر صحفى أمام حشد من أنصاره أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن وسائل الإعلام الأمريكية تفتقر للإنصاف وفاسدة  وهى تلجأ لقمع الأصوات ولا تؤمن  بها، ومن المؤكد أن هناك انتخابات مزورة فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية. 

وأشار إلى أنه لن يتهاون في حقوقه مع  وسائل الإعلام الكاذبة ولن نتحمل اكثر من ذلك، لافتًا إلى أن جميع أنصاره أتوا بمصطلح "سنوقف السرقة".

ونوه بأنه سيضع اليوم أمام أنصاره بعض الأدلة التى تؤكد فوزه بالانتخابات الأمريكية باكتساح"، لافتًا إلى أنه فاز بـ 75 مليون صوت وهي أصوات أكثر من أى رئيس أمريكى فى بلاده . 

ولفت إلى أنه لا يصدق أحد أن يحصل منافسه جو بايدن على 80 مليون صوت، مؤكدًا أن ذلك الأمر مشين وغير مقبول على الإطلاق.
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