برلماني: زواج القاصرات يشكل خطرا على الزيادة السكانية

عبر النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب، عن إستيائه من التزايد المستمر لمعدلات الإنجاب ولما يشكله من خطورة سلبية علي الحياة الإقتصادية للمواطنين مما يوجد حالة صعوبة لديهم في طرق الإنفاق المالي، معقبا " ماشيين بمبدأ الطفل بيجي برزقه" فهذا الحديث غير منطقي وأسلوب عقيم.





طالب " نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة التصدي لظاهرة الزواج العرفي للقاصرات ، لأنه يعتبر أهم وأخطر الأسباب التي تؤدي إلي زيادة النمو السكاني وحالات الطلاق أيضا مما يفرز إتجاه بالزواج مجددا لدي هذه الفئات ومن ثم يتم إنجاب أطفال مرة أخري، فضلا عن نساء الصعيد وتنافسهن الدائم علي أعداد الأطفال فهذه كارثة بكل المقاييس.





ولفت عضو مجلس النواب،إلي أن وزارة التضامن تبذل كافة المساعي بشأن التعريف بآلية تنظيم الأسرة وأبرز مجهوداتها "حملة 2 كفاية" التي أطلقتها منذ فترة كبيرة لتقديم التوعية والإرشاد، فالدولة لا يوجد من جانبها أي نوع من العجز أو التقصير.





اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والسيد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أميرة تواضروس رئيس المركز الديموغرافي بوزارة التخطيط".





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض "المخطط التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".





وقد وجه السيد الرئيس بأن يشمل "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" الموضوعات والشواغل الاجتماعية الاساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والاسرية، والاقتصادية وغيرها.





كما شدد السيد الرئيس على اهمية بلورة آلية فعالة تحقق جدارة التنفيذ على أرض الواقع، وذلك علي غرار التجارب الملهمة التي افرزتها سلسلة المبادرات الرئاسية القومية المتنوعة التي تم تنفيذها بنجاح خلال الأعوام الماضية علي مستوي الجمهورية خاصة في قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية التي شملت عشرات الملايين من المواطنيين، حيث وفرت قواعد دقيقة للبيانات وآليات تواصل فعالة مع جميع فئات المجتمع يمكن استخدامها لصالح انشطة مشروع "تنمية الأسرة المصرية".





ووجه السيد الرئيس بدراسة التجارب الناجحة في التنمية الأسرية والاجتماعية بالدول متشابهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مع مصر، وذلك من منظور شامل يهدف إلى الارتقاء بجوانب حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية من السيدات والشباب والطلبة وسكان التجمعات الريفية.





وقد شهد الاجتماع استعراض الإطار التنفيذي العام المقترح "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والتي تستهدف بالأساس الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بانشطة واهداف المشروع.











