يعيش بطرقة لدورات المياه.. مأساة ابن المنيا للحصول على وحدة سكنية.. شاهد

منذ ٥ سنوات وانا اعيش في طرقه بها ثلاث دورات للمياة بصحبة زوجتي وابنائي الثلاثه بعمارات روضة محفوظ بمدينة المنيا في بيئة غير ادميه على الإطلاق حيث تنتشر الحشرات والروائح الكريهه التي أثرت على صحتى وصحة أبنائي.





هكذا بدأ كلامه على عبد الغفار على العطار ٦٧ سنه، فكنت اسكن في منزل بنظام الايجار القديم وتعرض المنزل للهدم ومكثت انا واسرتي بشارع بالكورنيش وأمام مسجد سيدي أحمد الفولى الا ان المحافظ السابق اللواء صلاح زيادة راني انا واسرتي وانا انام في البرد القارس على الرصيف وقرر منحى شقه سكنيه بعدما علم بظروفي.





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منذ 5 سنوات تم تخصيص لي طرقة بالعمارة رقم ٣ بروضة محفوظ والخاصة بدورات المياة لحين الحصول على وحدة سكنيه لأنه في الوقت الماضي كان لا يوجد وحدات سكنيه متوفرة بالمحافظة أو بمجلس المدينه .. اما الان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إنشاء ملايين الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية منها آلاف الوحدات بالمنيا وحتى الآن لم أحصل على وحدة سكنيه رغم تعاطف الجميع معي وبظروفي القاسيه وصدق كلامي.





فأنا مريض بالقلب وعيني اليسري لا تبصر وعيني اليمني تعاني من مياة بيضاء وتحتاج إلى عمليه جراحيه عاجله ومعي بنتان بالمراحل الجامعيه وولد صغير ٥ سنوات وبناتي يريدان أجهزة كهربائية وأدوات مطبخ لإتمام مراسم زفافهن لأنهما مخطوبتان وكل ما اتقاضه مبلغ ضئيل هو معاش من شركة النيل لحليج الاقطان





ورغم حصولى على تأشيرات بالحصول على وحدة سكنيه من المحافظين السابقين وتخصيص شقة لي بعدما انهار المنزل الذى اسكن فيه بالايجار ولا اجد مأوى وأعول أبنائي الثلاثه.





ويضيف على عبد الغفار العطار قائلا طالبنى الاطباء بضروة ترك الطرقة التى اسكن بها لانه اثرت على صحتى وصحة اولادى بسبب الروائح الكريهه وانتشار الحشرات مما دعانى الى الجلوس على الكورنيش لعدة ايام هروبا من جحيم المسكن نظرا لضيق الطرقه.





اناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية واللواء اسامه القاضي محافظ المنيا بتخصيص شقة لى رأفة بظروفي القاسيه للغايه فالعيش بهذة الطرقه إثر على حالتي النفسيه وحالة أبنائي لأنها ضيقه للغايه فهي عبارة عن ممر مساحته متر في ٣ أمتار وحجرة واحدة فقط متران في ٣ فقط نضع بها سريران ولا يوجد بها أي منفذ لكي نشم الهواء أو دخول الشمس فنحن نشم رائحة مياة الصرف الصحي.



