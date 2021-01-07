مينا فؤاد: المسيحية بدأت تنتشر فى مصر سنة 61 ميلادي على يد القديس مرقص

أكد مينا فؤاد، المدرس فى كلية اللاهوت الاسقفية، أن المسيحية بدأت الانتشار فى مصر حوالى سنة 61 ميلادية تقريبا على يد القديس مرقص، بعد أن حدثت واقعة بين القديس مرقس واسكافي يصلح الأحذية أصيب بجرح فى يده، وعالجه القديس بطريقة اعجازيه.





وأضاف مينا فؤاد، المدرس فى كلية اللاهوت الاسقفية، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الرواية الكنيسة المعتمدة تنسب دخول المسيحية مصر للقديس مرقص، لافتا إلى أن المصريين قدسوا القديس مرقص بعد مغادرته مصر، وظلوا مهتمين بالموضوع حتى أعادوا جسده أو رفاته.





وقال مينا فؤاد، إن المسيحية المصرية أصبح لها ريادة فى العالم كله، وأن الاسكندرية كانت مقرا للكثير من دخول المسيحية مصر، موضحا أن الاسكندرية فقدت مكانتها فى العالم المسيحي بعد دخول العرب مصر، ولا يوجد دراية بالتاريخ المسيحي.



