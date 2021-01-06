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أخبار البلد

أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:14 م
صدى البلد
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أحمد سالم
هنأ النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، الإخوة الأقباط في دائرة الجيزة والدقي والعجوزة وكافة ربوع مصر بعيد الميلاد المجيد، أعاده الله على الأمة المصرية جمعاء بالأمن والسلامة والمحبة.

كما شاركت مكاتب خدمة المواطنين التابعة للنائب محمد أبو العينين، احتفالات الإخوة الأقباط من داخل الكنائس من خلال وفود مسؤولي المكاتب التي قدمت التهنئة وشاركت في الاحتفالات نيابة عن أبو العينين.
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
أبو العينين يهنئ الأقباط في الجيزة والدقي والعجوزة بعيد الميلاد.. ومكاتب خدمة المواطنين تشارك في الاحتفالات
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