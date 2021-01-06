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القس ميخائيل أنطون: تقنين 1800 كنيسة ومبنى خدمي لجميع الطوائف المسيحية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 11:32 م
القس ميخائيل أنطون
القس ميخائيل أنطون ، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس
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ندى رأفت

قال القس ميخائيل أنطون، نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس، توصلنا في يوم 9 من شهر ديسمبر الماضى، لتقنين 1800 كنيسة ومبنى خدمي لجميع الطوائف المسيحية.

 

واضاف: " انتظروا المزيد لانهاء هذا الملف"، بالإضافة إلى العمل على تقنين باقى الكنائس والمبانى الخدمية للمسيحيين.


وتابع " ميخائيل أنطون " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الحياة اليوم " المُذاع على فضائية " االحياة " ، أن الكنائس التي تم تقنينها ، تنتشر في جميع أنحاء مصر ، ولكن هناك بعد المحافظات التي تحظى بأعداد أكبر من المحافظات الأُخرى ، ولكن هذا يرجع إلى تنسيق اللجنة وعملها.


واوضح نائب رئيس لجنة تقنين أوضاع الكنائس ، أنه يجري ترميم  2 كنيسة بمحافظة المنوفية، و2 دير بكل من محافظات (الفيوم، أسيوط، أسوان)، وكذلك جار ترميم 3 أديرة بمحافظة المنيا، بينما تم الانتهاء من ترميم 3 أديرة، ويجري ترميم 4 أديرة أخرى بمحافظة قنا بالإضافة إلى أنه جار تطوير منطقة أبو مينا بالإسكندرية، فضلًا عن أنه تم ترميم  كنيسة وجار ترميم 13 كنيسة ودير أخرى بمحافظة سوهاج، إلى جانب الانتهاء من ترميم منطقة سانت كاترين بجنوب سيناء.


ومن جانب آخر ، تقدم البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم افتتاح الكنيسة بالعاصمة الإدارية معلقًا "نرى سيادتكم قد وفيتم بهذا الوعد وها نحن نشهد هذا الافتتاح العظيم في هذه المناسبة الجليلة نقدم كل الشكر لسيادتكم ولكل المشاركين في هذا العمل العظيم في هذه الفترة الوجيزة".

 

وأكد البابا تواضروس الثاني  أنه بإصدار قانون بناء الكنائس أصبح هناك حق في تقنين الكنائس غير المرخصة القائمة وكذلك بناء كنائس جديدة، وتوجه بالشكر للسيد الرئيس للاهتمام بهذا الأمر.

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