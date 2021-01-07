اليوم.. فتح باب التقم للدفعة 28 من مكافأة النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس بعين شمس يواصلون

أعلن الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس اللجنة العليا لمكافأة النشر الدولى بالجامعة عن فتح باب التقدم للدفعة (28) من مكافأة النشر الدولي، لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاث دولية خلال الستة شهور الماضية ، وتستمر فترة التقدم من 3/ 1/ 2021 وحتى 31 / 1/ 2021 .

ويمكن أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الراغبين فى التقدم بأبحاثهم من خلال الرابط التالى :

وفي سياق اخر استقبلت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس أمس الاثنين زيارة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وذلك لتجديد اعتماد الكلية بعد مرور 5 سنوات على الاعتماد السابق .





وذلك تحت رعاية ا.د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وإشراف ا.د.محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و مركز ضمان الجودة والاعتماد و بحضور ا.د. محمد ضياء زين العابدين عميد الكلية ووكلاء الكلية .





وكان قد سبق اعتماد الكلية فى 19 يناير 2015 ، وكان من المقرر أن تتم هذه الزيارة خلال السنة الدراسية 2019/2020 في شهر مارس الماضي ولكن نظرا للظروف التى شهدتها البلاد من انتشار جائحة كورونا تم تأجيل الزيارة للعام الدراسي الجديد 2020/2021.