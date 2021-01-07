هل تخفي سرا خطيرا عن العالم؟.. ماذا يحدث بين منظمة الصحة العالمية والصين.. بكين ترفض دخول أول فريق تحقيق دولي عن أصل الوباء الذي أرعب البشرية

- بعد موافقتها المسبقة على قدوم فريق التحقيق.. بكين تمنعه من دخولها

- فريق منظمة الصحة العالمية يريد معرفة أصول فيروس كورونا

- بكين تعافت بنسبة كبيرة من العدوى.. فلماذا تحارب البضائع المستوردة؟

- الاتهامات السياسية مازالت مستمرة بين أمريكا والصين.. دون نتيجة





قالت منظمة الصحة العالمية إن الصين منعت وصول فريقها الذي يرغب في بدأ تحقيق حول أصل وباء فيروس كورونا المستجد، في توبيخ نادر من المنظمة التابعة للأمم المتحدة، ما دعا البعض إلى القول بأن الصين تتكتم على سر خطيرً لديها، وإنها من صنع الفيروس في معامل ووهان، إلا إن ذلك لم يثبت حتى الآن، وربما يثبت أو ينفى مع موافقة الصين للمحققين بالدخول،وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الإخبارية.





ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، إن اثنين من العلماء في فريق الأمم المتحدة قد غادرا بالفعل بلديهما إلى ووهان، لكن أخبرهما المسئولون الصينيون برفضهم عمل التصاريح اللازمة لدخول البلاد، وذلك رغم إن المنظمة قد قامت بعمل الترتيبات بشكل مشترك مع الصين مقدما.





قال تيدروس في مؤتمر صحفي في جنيف "أشعر بخيبة أمل كبيرة من هذه الأنباء. لقد كنت على اتصال مع كبار المسؤولين الصينيين وقد أوضحت مرة أخرى أن المهمة هي أولوية لمنظمة الصحة العالمية والفريق الدولي".





وأضاف تيدروس إن منظمة الصحة العالمية "حريصة على بدء المهمة في أسرع وقت ممكن" وأنه تلقى تأكيدات بأن بكين تسرع الإجراءات الداخلية "لـتسهيل عمل الفريق في أقرب وقت ممكن".





قال الدكتور مايكل رايان ، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية ، إن هناك مشكلة في التأشيرات وأن أحد أعضاء الفريق قد عاد بالفعل إلى بلده، وكان الآخر ينتظر العبور في بلد ثالث.





يتفاوض مسؤولو منظمة الصحة العالمية منذ فترة طويلة مع بكين للسماح لفريق من العلماء العالميين بالوصول إلى المواقع الرئيسية للتحقيق في أصل الفيروس - الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان في ديسمبر 2019 – ومعرفة نوع المضيف والناقل غير المحدد للفيروس إلى البشر.





في مايو ، وافقت منظمة الصحة العالمية على إجراء تحقيق في الاستجابة العالمية للوباء بعد أن وقعت أكثر من 100 دولة على قرار يدعو إلى تحقيق مستقل.





تكشف الوثائق المسربة عن سوء تعامل الصين مع المراحل الأولى من فيروس Covid-19





وقال رايان إن الفريق يأمل في أن تكون "مجرد مسألة لوجستية وبيروقراطية" يمكن حلها "بحسن نية في الساعات المقبلة واستئناف نشر الفريق في أقرب وقت ممكن".





في مؤتمر صحفي ، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج ، إن الصين "اتبعت دائمًا موقفًا منفتحًا وشفافًا ومسؤولًا بشأن تتبع أصل الفيروس".





وقالت هوا إن الصين قد رحبت من قبل بخبراء منظمة الصحة العالمية في البلاد ، وقالت إن فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة والخبراء الصينيين "حافظوا على تفاعلات متكررة" بما في ذلك أربعة اجتماعات بالفيديو بين أكتوبر وديسمبر.





وذكرت هوا "من أجل ضمان عمل مجموعة الخبراء الدولية التي تأتي إلى الصين بسلاسة ، هناك حاجة إلى تنفيذ الإجراءات الضرورية واتخاذ الترتيبات المحددة ذات الصلة. لا يزال الجانبان يتفاوضان حول هذا الأمر".





وقالت ماريون كوبمانز ، عالمة الفيروسات الهولندية التي ترأس قسم علم الفيروسات في مركز إيراسموس الطبي في روتردام وهي جزء من فريق التحقيق المتجه إلى الصين ، إنهم "مستعدون للذهاب" للصين وبدأ المهمة ".





وأوضحت إنه من المهم فهم أصول كيفية انتقال الفيروس إلى البشر لأنه "لا يوجد بلد ليس لديه خطر ظهور المرض. إنه شيء نحتاج إلى فهمه ، حتى يتمكن العالم بأسره من الاستعداد لأي شئ".

وسبق إن قادت الولايات المتحدة وأستراليا الاتهام ضد الصين وانتقاد طريقة تعاملها مع الوباء في المراحل الأولى ، واتهما بكين بالتقليل من شدة الوباء ومنع الاستجابة الفعالة حتى فوات الأوان.





ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مرارًا وتكرارًا ، باللوم على الصين في تفشي الوباء العالمي وأعلن أن الولايات المتحدة ستنهي علاقتها مع منظمة الصحة العالمية ، قائلًا إن الصين لم تبلغ بشكل صحيح عن المعلومات التي لديها حول فيروس كورونا وضغطت على منظمة الصحة العالمية "لتضليل العالم".

طالبت الولايات المتحدة بالشفافية في عمليات منظمة الصحة العالمية في الصين. في نوفمبر، قال جاريت جريجسبي من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية لمنظمة الصحة العالمية إن شروط التحقيق مع الصين "لم يتم التفاوض عليها بطريقة شفافة" و "يبدو أن التحقيق نفسه غير متسق".





أظهرت مجموعة من الوثائق السرية التي حصلت عليها سي إن إن العام الماضي من مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في مقاطعة هوبي - حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة في عام 2019 - كيف قدم المسؤولون الصينيون للعالم بيانات أكثر تفاؤلًا من الواقع.

بينما تكافح البلدان في جميع أنحاء العالم مع تفشي العدوى الجديدة وتفشيها ، يبدو أن الصين تتعافى. في الشهر الماضي ، سجلت البلاد نموًا اقتصاديًا إيجابيًا للربع الثاني على التوالي.





وأشاد وزير الخارجية وانج يي بجهود الصين في مكافحة الوباء في الداخل والخارج ، قائلا إن البلاد "أطلقت حملة إنسانية عالمية طارئة" و "ساعدت في بناء توافق بشأن استجابة عالمية لـ Covid-19".





يوم الاثنين الماضي، انتشرت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية تفيد بأنه تم اكتشاف الفيروس على عبوات قطع غيار السيارات في مدن متعددة ، بما في ذلك من العلامات التجارية الأجنبية.





منذ أشهر ، تقوم الصين باختبار وتعقيم المنتجات المجمدة المستوردة من الخارج ، خوفًا من احتمال عودة الفيروس إلى البلاد بهذه الطريقة ، حتى مع استمرار تشكك الخبراء في هذا كمصدر محتمل للعدوى.





تقول منظمة الصحة العالمية إنه "من المستبعد جدًا أن يصاب الناس بـ Covid-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية" ، وتقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) إن الخطر "يُعتقد أنه منخفض للغاية"، و يصر كلاهما على عدم وجود دليل على مثل هذا النقل ، بل وهددت الدول برفع قضية ضد الصين في منظمة التجارة العالمية بشأن قيود الاستيراد.