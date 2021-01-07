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رياضة

محمد عادل: المقاولون ظلم تحكيميا وخرج بفعل فاعل من الكونفدرالية

الخميس 07/يناير/2021 - 12:34 ص
محمد عادل
محمد عادل
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عمرو ابوبكر
كشف محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، عن موقفه من طاقم التحكيم في مباراة فريقه أمام نظيره النجم الساحلي التونسي.

وهُزم المقاولون بهدفين مقابل هدف أمام نظيره النجم الساحلي خلال المباراة التي جمعتهما أمس، الأربعاء، في إياب دور الـ 32 الأول من البطولة الكونفدرالية.

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مدحت شلبي ببرنامج "مساء أون تايم"، المذاع على فضائية "أون تايم سبورت"، "خرجنا من الكونفدرالية بفعل فاعل، اللاعبون كانوا يريدون الاستمرار في البطولة الأفريقية، وكان صعبا عليهم ما حدث بآخر 4 دقائق من عمر المباراة".

وأتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون، تصريحاته بالتعليق على واقعة طرد لاعب فريقه عقب نهاية المباراة، بقوله "لم أرَ التصرف الذي ارتكبه بعد، لكنني أرفض في الوقت ذاته أي تصرف مخالف".

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