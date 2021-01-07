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أخبار البلد

بجانب الزمامات غير المزروعة.. عبد العاطي يناقش موقف حصر المساحات غير المقررة للري

الخميس 07/يناير/2021 - 03:58 ص
صدى البلد
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أمل مجدى
اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مع الدكتور رجب عبد العظيم، وكيل الوزارة، والمهندس عبد اللطيف خالد، مستشار الوزير لتطوير الري الحديث، والمهندس شحتة إبراهيم، رئيس مصلحة الرى، والدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، لمناقشة خطة وموقف تنفيذ مشروع الري الحديث. 

واجتمع الوزير، مع الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، لمناقشة حصر المساحات غير المقررة للري وحصر الزمامات المزروعة الحالية. 

كما اجتمع الدكتور محمد عبد العاطى، مع الدكتور أحمد يسرى الخبير الدولي، وأحد أبناء الوزارة العاملين بالخارج بدولة كندا وذلك لمناقشة مشاركة المنظمات الدولية والشركات العالمية بأسبوع القاهرة للمياه لعام 2021 م.

بجانب الزمامات غير المزروعة.. عبد العاطي يناقش موقف حصر المساحات غير المقررة للري
بجانب الزمامات غير المزروعة.. عبد العاطي يناقش موقف حصر المساحات غير المقررة للري
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