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أخبار العالم

40 عاما على مسيرة التعاون المشترك.. تاريخ مجلس التعاون الخليجي

الخميس 07/يناير/2021 - 12:37 ص
مجلس التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
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مـيــــــس رضــــــا
شهدت المملكة العربية السعودية، قمة قادة مجلس التعاون الخليجي فى دورتها الـ 41 بمحافظة العلا والتى أطلق عليها "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" أمس الأول الثلاثاء، وأكدت الأهداف السامية لمجلس التعاون، التي نص عليها النظام الأساسي، بتحقيق التعاون والترابط والتكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، وصولًا إلى وحدتها، وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، والعمل كمجموعة اقتصادية وسياسية واحدة للمساهمة في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والرخاء في المنطقة.

واجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي فى مرايا العلا بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد ليبدأ الخليج صفحة جديدة بعد خلاف دام 3 سنوات، وجاءت مخرجات القمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات الشعوب العربية. 

يستعرض "صدى البلد"، ملامح نشأة مجلس التعاون الخليجي ودوره: 

تعود فكرة تأسيس مجلس التعاون الخليجي إلى 1976، عندما اقترح أمير الكويت الشيخ جابر الصباح آنذاك على الشيخ زايد آل نهيان مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة إنشاء المجلس كمظلة سياسية واقتصادية وثقافية تجمع أبناء الخليج العربي  لسد نقص خروج المملكة المتحدة من الخليج ومواجهة التحديات المشتركة


تأسس مجلس التعاون الخليجي عام 1981 فى العاصمة السعودية الرياض
 

منظمة إقليمية سياسية واقتصادية وعسكرية 


مكون من 6 دول عربية هي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر
 

يهدف لتحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء 


قررت الدول الأعضاء تشكيل قوات درع الجزيرة عام 1982 بهدف حماية أمنها 


يعين الأمين العام للمجلس لولاية مدتها 3 سنوات تجدد مرة واحدة.


يتكون من المجلس الأعلى، وهو السلطة العليا، ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء، وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.


عقدت أول قمة لقادة مجلس التعاون الخليجي عقدت في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو عام 1981، مر قطار القمم الخليجية بـمحطات مهمة على مدار 39 عاما، ورغم ما مرت به المنطقة من ظروف وتحديات؛ فقد استمرت دورية انعقاد القمم الخليجية طوال نحو 4 عقود.
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