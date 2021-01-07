في مقتبل العمر.. مصرع طالب إثر حادث سير بالشرقية

لقي طالب بالإعدادي مصرعه مساء أمس، الأربعاء، إثر حادث سير دراجة بخارية بسيارة بطريق مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية.





تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ربع نقل، وتسبب الحادث فى مصرع طالب بالإعدادي مقيم بقرية أبو شميس، التابعة لمركز الحسينية، ويدعي إبراهيم مطاوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه الواقعة.





وفى سياق آخر عثر أهالي منطقة المنشية الجديدة بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية على طفل حديث الولادة ملفوف بفوطة عربية وكيس بلاستيك.





تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بعثور أهالي منطقة المنشية الجديدة بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية على طفل حديث الولادة ملفوف بفوطة عربية وكيس بلاستيك.





تم إيداع الطفل بإحدى دور الرعاية بفاقوس بمحافظة الشرقية، وتم تسميته "حمزة".





وفى سياق متصل أصيب 3 أشخاص بحروق متنوعة، وذلك بسبب انفجار ماكينة لحام، داخل ورشة لتصنيع البلاستيك، وتن احالتهم للمستشفي لتلقي الإسعافات الأولية.





بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من مستشفى الزاومل يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين بحروق متنوعة بأنحاء الجسد، وتبين حدوث إصابتهم أثر انفجار ماكينة لحام بورشة بطريق الزاومل- العبور اتجاه أنشاص.





تم إحالتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.