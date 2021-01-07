وسط إجراءات لمواجهة كورونا.. احتفالات مبهجة لـ أقباط الأقصر بعيد الميلاد ..صور

احتفلت كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا جنوب الأقصر، بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات وقائية لمواجهة فيروس كورونا، وأقيم قداس العيد وسط أجواء احتفالية ومشاركة محدودة من آ باء الكهنة وخورس الشمامسة فقط، وذلك بدون حضور لشعب الكنيسة، للحفاظ على حياة المصلين بعد إصابة العديد من المواطنين وزيادة حصيلة الإصابات بفيروس كورونا.





وترأس القمص متاؤس زخاري، والقس بيشوي القمص شنودة، كهنة كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بإسنا، قداس عيد الميلاد، بمشاركة خورس شمامسة الكنيسة فقط، دون حضور شعبى.



