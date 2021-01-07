فوضى عارمة في واشنطن.. أنصار ترامب يقتحمون مجلس الشيوخ ومواجهات عنيفة مع قوات الشرطة.. الحرس الوطني ينتشر في العاصمة.. وبايدن يطالب الرئيس بالتصرف

ترامب يشعل واشنطن وبنس ينقلب على رئيسه: لا يمتلك سلطة تحديد الأصوات

الحرس الوطني يعلن التعبئة العامة والشرطة تفرض حظر التجول

بايدن لترامب: تصرف وطالب بوقف الاحتجاجات





تشهد العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال الساعات القليلة الماضية، حالة من الفوضى العارمة، بعدما تمكنت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اقتحام مبنى الكونجرس.





وبدأت شرارة الفوضى في الاندلاع بعدما ألقى ترامب خطابًا لأنصاره في واشنطن، شدد فيه على أنه لن يستسلم، مضيفا "سنوقف عملية السرقة التي تعرضت لها الانتخابات"، قائلًا إن الإعلام "لن ينقل هذه الحشود الهائلة من الناس"، مضيفا "الإعلام الزائف هو أكبر مشكلة بالنسبة لنا".





وتابع: "هذه العام زوروا الانتخابات أكثر من أي وقت مضى.. وليلة أمس فعلوا الشيء نفسه"، مضيفًا: "مرة أخرى أود أن أشكركم، هذا شرف كبير أن أرى هذا الحشد الكبير من الأمريكيين الذين أتوا هنا للتعبير عن رأيهم، والقول إن هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشريفة".





وأردف قائلا: "هذه الانتخابات سرقت من قبل اليسار الاشتراكي والإعلام الزائف، لن نستسلم ولن نتنازل".





وفي موقف مفاجئ، خالف نائب ترامب، مايك بنس، توقعات الأولى جلسة الكونجرس التصديق على نتائج الانتخابات، حيث قال إن الرئيس ترامب لا يملك سلطة تحديد الأصوات التي سيتم فرزها.





وسرعان ما اقتحم أنصار ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس، وتمكن العشرات منهم في دخول الساحة الرئيسية للمبنى، فيما قال المتحدث باسم وزراة الدفاع إنه جرى إعلان التعبئة في قوات الحرس الوطني في العاصمة لتقديم الدعم لقوات إنفاذ القانون التي تحاول السيطرة على الوضع في المبنى.





وأعلنت عمدة واشنطن، عشية الأربعاء، حظر تجوال ابتداء من الساعة السادسة مساء بتوقيت واشنطن، فيما أبلغت شرطة الكونجرس أعضاء مجلس النواب بأن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لوضعها.





وأظهرت مقاطع فيديو الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل اللدموع لمنع مزيد من أنصار ترامب من اقتحام المبنى، وتداولت وسائل إعلام مقاطع أخرى لمتظاهرين وهم ينزلون العلم الأمريكي من فوق المبنى.





وأعلن مجلس الشيوخ فجأة تعليق جلسته، حوالي الساعة 2:15 بعد الظهر بالتوقيت المحلي، في حين جرى إخراج بنس، بسرعة من قاعة المجلس.





ودعا بنس لوقف الاحتجاجات العنيفة فورا، وقال إن "على أي شخص متورط فيها أن يغادر المبنى على الفور". وتابع: "المحتجون المتورطون في أعمال العنف عند مبنى الكونغرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون".





فيما دعا الرئيس المنتخب جو بايدن، ترامب إلى الظهور في التلفزيون والمطالبة بوقف الاحتجاجات، وقال "كلكم رأيتم ما حدث. ديمقراطيتنا تخضع لهجوم غير مسبوق. لم نشهد هذا في التاريخ المعاصر. نحن دولة الحريات".





وأضاف "هذا هجوم على قيمنا الديمقراطية، التي لا نتنازل عليها. مشاهد الفوضى في الكابيتول لا تعكس الأمريكي الحقيقي، لا تعكس من نكون كأمريكيين". وأردف قائلا: "أنا أطالب ترامب بالظهور أمام التلفزيونات الوطنية ويدافع عن الدستور ويطالب بوقف هذه الاحتجاجات".





وأوضح "العالم يشهد ما يحدث الآن.. أوجه كلمتي لترامب بالقول: تصرف!"





وبالفعل، دعا ترامب أنصاره إلى العودة إلى منازلهم، قائلًا في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" "عليكم العودة إلى المنازل، نريد السلام، يجب أن يحل النظام، علينا احترام عناصر إنقاذ القانون الرائعين".





وتابع: "لا نريد أن يصاب أي شخص.. إنها فترة صعبة، لم يحدث هذا من قبل".





وعاد ليقول: "علينا الحصول على السلام.. اذهبوا إلى بيتوكم، نحن نحبكم، أنتم مميزون.. شاهدتم ما حدث وأشعر بألمكم ولكن عليكم الذهاب إلى منازلكم".



