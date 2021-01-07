ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الصحة: تسجيل 1007 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا و57 وفاة

الخميس 07/يناير/2021 - 12:55 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
Advertisements
محمد غالى
أعلنت وزارة الصحة والسكان أمس، الأربعاء، خروج 561 متعافىً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 115975 حالة حتى الآن.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1007 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 145590 حالة من ضمنهم 115975 حالة تم شفاؤها، و 7975 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 232 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

الصحة تعلن إرشادات لأصحاب المحال التجارية لمواجهة كورونا

الصحة تصدر تعليمات لأولياء الأمور قبل الذهاب إلى المدرسة يوميا

الصحة لـ المواطنين: ارتدوا الكمامة في المواصلات والتجمعات

حسام حسني يعلن جهود اللجنة العلمية في إصدار برتوكولات علاج فيروس كورونا

منها الرشح والكحة والإسهال والقيء.. الصحة توضح أعراض فيروس كورونا

ترشيحاتنا

مباريات نارية| القرعة تحسم مصير وقوع الأهلى والزمالك معا بدوري أبطال إفريقيا

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

اشتباكات مسلحة بالكونجرس الأمريكي

مصطفى محمد يخرج عن صمته ويكشف سبب أزمته مع الزمالك وحقيقة عروض الاحتراف

ماذا فعل مستشفى عزل عين شمس لحماية العاملين ؟.. المدير يجيب

أول حالتي وفاة بين الأطفال بفيروس كورونا داخل مصر..عمرو عبد الحميد يعلق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير بيض بالطماطم والجبن

3 طرق طبيعية للتخلص من حروق اللسان

جلد تعبان.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد