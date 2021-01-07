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توك شو

أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي: وحدة شعب مصر ونسيجه الواحد أقدس ما نعتز به.. وأحمد موسى: أين منظمات حقوق الإنسان مما يحدث في أمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 08:12 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
تناولت برامج التوك شو، أمس الأربعاء عديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور التالية..

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" إنه لمن دواعي سروري ان أتوجه بأسمى التهاني واطيب الامنيات للاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد".

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم إعلان فرض حظر تجول في العاصمة واشنطن اعتبار من السادسة مساء، بسبب الاشتباكات في الكونجرس الامريكي.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر لو كانت اتبعت الإخوان الإرهابيين لكانت نهايتنا الإفلاس مثل البرازيل، متابعا: «الحمد لله إحنا من زيهم والإخوان نحس في أي بلد».


كشفت الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة، عن موعد اتاحة الموقع الخاص للحصول على لقاح كورونا.

كشف الفنان محمد سليمان، عن أعماله القادمة، حيث أعلن عن انتهائه من فيلم "ساحر النساء"، مضيفًا أنه فيلم يختلف عن أعماله السابقة ، حيث يتحدث عن الروحانيات، بالإضافة إلى أنه بطولة الفنانة " راندا البحيري " أيضًا، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يتم عرضه في السينما خلال إجازة نصف العام القادمة.

قال الإعلامي تامر أمين، إن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب تعرضت لهجوم من أحد الأشخاص، ولذلك وجب علينا الدفاع عنها.

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك تنسيقا متكاملا مع وزارة الصحة لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة بشأن توفير لقاحات فيروس كورونا المستجد.

أكد البابا تواضروس بالبا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية انني اهنئ جميع الكنائس القبطية فى مصر وخارج مصر وكل الشعب المصري والشباب والاطفال فى كل كنائسنا فى مصر وبلاد المهجر فى امركيا الشمالية والجنوبية واوروبا ومنطقة الخليج وبعض دول اسيا واستراليا بعيد الميلاد المجيد. 
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