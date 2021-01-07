الأولى من نوعها.. مورجان: أحداث الكونجرس الأمريكي فوضوية وغير حضارية ..فيديو

قال الدكتور مايكل مورجان الباحث في مؤسسة لندن للدراسات الاستراتيجية، إن الأحداث في الولايات المتحدة الأمريكية فوضوية وغير حضارية، وستكون هناك اختراقات من أنصار ترامب في الفترة المقبلة.





وأضاف "مورجان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن المظاهرات التي قام بها أنصار ترامب، أوقفت التصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن السبب وراء التظاهرات هو سقوط عضوين من أعضاء مجلس الشيوخ في جورجيا تابعين للحزب الجمهوري.





وتابع "المظاهرات الحالية في أمريكا هي الأولى من نوعها، والإعلام الأمريكي كان سببًا في شحن المتظاهرين".