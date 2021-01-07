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حوادث

بغرض بيعها في السوق السوداء.. ضبط 56 أسطوانة غاز أكسجين داخل شركة بالجيزة

الخميس 07/يناير/2021 - 08:15 ص
اسطوانات اكسجين
اسطوانات اكسجين
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى، ولا سيما التصدى لممارسات احتكار المستلزمات الطبية وإسطوانات غاز الأكسجين لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالاشتراك مع عدد من مديريات الأمن.


أسفرت الجهود عن ضبط (56 أسطوانة غاز أكسجين "فارغة") لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن إحدى شركات لتجارة العدد والأدوات "بدون ترخيص").


وذلك استمرارًا للدور المنوط لكافة قطاعات وزارة الداخلية لتنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس"كورونا" ومواجهة تداعياته.
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