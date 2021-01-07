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رياضة

قاتلت من أجل مصر.. ربيع ياسين: إلغاء بطولة كأس العالم للشباب عدل الله

الخميس 07/يناير/2021 - 02:32 ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
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محمد رشاد
أكد ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب السابق لكرة القدم، أن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن إلغاء كأس العالم للشباب بمثابة رسالة من الله، وعدل بعد ما حدث معه.

وكان منتخب مصر للشباب انسحب من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم؛ بسبب تفشي كورونا ببعثة الفريق في تونس.

وقال ربيع ياسين، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس"، "إلغاء كأس العالم للشباب عدل من الله، اشتغلت 21 شهرا بكل ما أملك لوطني، احتسب كل هذا لله وللوطن، كنت أعمل منذ الخامسة صباحا من أجل الكرة المصرية، كنا سنعود ببطولة لمصر، ونشرف مصر في كأس العالم".

وأضاف ربيع ياسين "كنا نقاتل من أجل تلك البطولة، أعمل بدون راحة، كنت أتوقع تكريمًا لجميع اللاعبين، هم أبطال، لماذا تم منع الرواتب عن الجهاز الفني في الشهر الأخير؟ ماذا فعلنا وما ذنب هؤلاء؟".

وتابع ربيع ياسين "جمال محمد علي طالب بأن نسافر بـ 26 لاعبا رغم أنني كنت أريد السفر بـ 30 لاعبا، هذا من أجل التكلفة المالية، لقد كتب أمورًا عديدة في التقرير، أريد أن يواجهني بتلك الاتهامات".

واختتم "لم أقم بالتواصل مع أي مسؤول في الدولة أو وزير الشباب والرياضة المحترم للضغط لكي أسافر تونس مبكرا، الدولة تدعم الأمور الصحيحة، الجميع وافق على قرار السفر مبكرا".

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