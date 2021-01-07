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فن

التعاون الثاني.. نور تكشف تفاصيل دورها في «ضل راجل» مع ياسر جلال ..فيديو

الخميس 07/يناير/2021 - 06:49 ص
نور اللبنانية
نور اللبنانية
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة نور اللبنانية عن تفاصيل دورها في مسلسلها الجديد "ضل راجل" الذى تشارك فيه الفنان ياسر جلال والذى يشهد التعاون الثاني بينهما بعد مسلسل "رحيم". 

وقالت نور في لقاء مع برنامج "theinsiderar"، متفائلة جدًا بهذه التجربة التي تجمعها معه للمرة الثانية بعد مسلسل "رحيم" الذي جمعهما من قبل.

وأضافت نور أقدم دور طبيبة تدعى "ملك" تعمل في أحد المستشفيات، وأرى أن الدور حلو ومكتوب بطريقة جيدة، وأن هناك الكثير من التفاصيل والأحداث السريعة التي تملأ العمل. 

مسلسل "ضل راجل" من بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبد المغني، إنعام سالوسة، أحمد حلاوة، نرمين الفقي، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.
 
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