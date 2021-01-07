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بكالوريوس من الجامعة الأمريكية.. من هي إلهام الفضالي صاحبة أفضل بحث في الفيزياء التطبيقية؟

الخميس 07/يناير/2021 - 07:05 ص
إلهام فضالي، الفائزة
إلهام فضالي، الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020
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إسراء صبري
قالت الدكتورة إلهام فضالي، الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، إنها حصلت على بكالوريوس هندسة الإلكترونيات من الجامعة الأمريكية وتخرجت عام 2013، بعدها حصلت على منحة لدراسة فيزياء الأجهزة الإلكترونية، متابعة "بدأت درجة الماجستير المزدوجة في علوم النانو تكنولوجي تخصص الالكترونيات الدقيقة، وأنهت الماجستير في عام 2015".
 
وأضافت "فضالى"، خلال مداخلتها عبر خاصية "سكايب" ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن والدها توفي قبل ولادتها والفضل كله يعود إلى والدتها، معقبة "والدتي كانت مهتمة باشتراكي في كافة الأنشطة وتفوقي الدراسي.. كما أنها هي من كانت تدعم سفري بالخارج".

وأكملت "الفيزياء الإلكترونية هي المسئولة عن جميع مهمات تشغيل الأجهزة مثل بصمة الأصبع والوجهة"، منوهة بأن أهلها كانوا يدعمونها ودائما فخورون بها.

وأوضحت "طموحي يتمحور في إيجاد تطوير حقيقي يعمل على مساعدة العالم ويستفيد منه الجميع، حياتنا تتجه نحو الافتراض أكثر من الواقع".

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