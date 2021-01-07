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برلمان

نتابع بقلق بالغ.. «المصريين الأحرار» يدعو الولايات المتحدة إلى ضبط النفس

الخميس 07/يناير/2021 - 03:41 ص
اقتحام الكونجرس
اقتحام الكونجرس
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قسم البرلمان
يتابع حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بقلق بالغ الأحداث الأمريكية فى محيط مبنى الكونجرس الأمريكى.

ويدعو الحزب، من منطلق الديمقراطية، وسلامة الأمريكيين وأمنهم، جميع الأطراف، المؤيدين لدونالد ترامب، وأنصار جو بايدن، وكذلك الشرطة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلى بالهدوء، والاحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة النظر فى المعطيات والأسباب التى أدت إلى غضب قطاع عريض من الشعب الأمريكي.. خاصة أن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها واحة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.

وقال هانى لبيب المتحدث باسم الحزب إن "المشهد الأمريكى مرتبك، والأحداث فيه تسير بوتيرة متسارعة، وبشكل أكبر من التنبؤات، والأمور قد تفلت عن السيطرة بين لحظة وأخرى، وقد ظهرت بوادر ذلك، فى إصرار المتظاهرين على اقتحام الكونجرس بغضب، واشتباك الشرطة الأمريكية معهم، وفى هذا الإطار لا بد من تغليب العقل فوق المشاعر، والقانون فوق العاطفة للحفاظ على وحدة الشعب الأمريكي، لوأد فتنة أمريكية كبرى لم تحدث فى التاريخ".
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