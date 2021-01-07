نتابع بقلق بالغ.. «المصريين الأحرار» يدعو الولايات المتحدة إلى ضبط النفس

يتابع حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، بقلق بالغ الأحداث الأمريكية فى محيط مبنى الكونجرس الأمريكى.





ويدعو الحزب، من منطلق الديمقراطية، وسلامة الأمريكيين وأمنهم، جميع الأطراف، المؤيدين لدونالد ترامب، وأنصار جو بايدن، وكذلك الشرطة الأمريكية إلى ضرورة ضبط النفس، والتحلى بالهدوء، والاحتكام إلى الديمقراطية، وإعادة النظر فى المعطيات والأسباب التى أدت إلى غضب قطاع عريض من الشعب الأمريكي.. خاصة أن العالم ينظر إلى الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها واحة الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.



