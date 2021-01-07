كلينتون تصف المتظاهرين الأمريكيين بالإرهابيين

أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، اليوم الخميس، أن مجموعة من الإرهابيين المحليين وراء الهجوم على مبنى الكونجرس قبيل التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات.





وقالت "كلينتون"، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، إن الإرهابيين المحليين هاجموا اليوم أسس الديمقراطية الخاصة بأمريكا، المتمثلة في أن الانتقال السلمي للسلطة يأتي بعد الانتخابات الحرة.





وأضافت "علينا إعادة ترسيخ سيادة القانون ومحاسبة المسؤولين".





وتابعت "الديمقراطية أصبحت هشة وقادتنا عليهم تحمل مسؤوليتهم لحمايتها".



