‏كل سنة وكل الدنيا طيبة.. صابرين تهنئ جمهورها بعيد الميلاد المجيد

هنأت الفنانة صابرين جمهورها بعيد الميلاد المجيد وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشرت صابرين صورة، معلقة عليها "‏كل سنه وكل الدنيا طيبه في جميع العالم ويبعد عنا الغمه والوباء (السلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا)".





تزوجت صابرين من رجل الأعمال السكندري ياسر عبد اللطيف، وأنجبت منه ابنها نور، لكنهما انفصلا بعد 15 عاما من الزواج، وهى حاليًا متزوجة من رجل الأعمال المصري صادق جلال المقيم بالولايات المتحدة.





كانت أحدث أعمال صابرين، الفنية مشاركتها في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى 2020، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.





المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.







