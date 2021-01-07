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منوعات

بإطلالة جذابة.. ياسمين الخطيب تتألق بـ الأسود في أحدث ظهور لها

الخميس 07/يناير/2021 - 03:10 ص
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
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محمد بدران

شاركت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب، متابعيها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


خطفت ياسمين الخطيب أنظار جمهورها ومتابعيها بإطلالة مبهجة، مرتدية فستانا باللون الأسود القصير مفتوحا من منطقة البطن، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


أما من الناحية الجمالية، ففضلت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الكحل والآيلاينر لتبرز جمال عينيها ونسقت لون البينك في الشفاه.


وعلقت ياسمين  على الصورة، قائلة: "الأسود ليس حزينا ... الأسود شاعري 🖤".


يذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مؤخرًا مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، الى ان انتهت مدة تعاقدها.


وتشارك الخطيب كممثلة لأول مرة في فيلم "طلعت حرب 2"، من بطولة أحمد مجدي، محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، ‏شيري ‏عادل، دلال عبد العزيز، إنتاج ‏محسن علم الدين، إخراج مجدي أحمد علي.


وتدور أحداث «2 طلعت حرب» فى فترة الستينيات من القرن الماضى، داخل إحدى الشقق فى منطقة وسط البلد، ويستعرض أبرز القضايا التى شغلت مصر فى تلك الفترة من خلال 4 حكايات.


من ناحية أخرى أعلن منتج الفيلم محسن علم الدين أن مخرج الفيلم مجدى أحمد علي انتهى من مونتاج أغلب مشاهد الفيلم خلال الفترة الماضية مستغلا توقف التصوير بسبب كورونا وأن الفيلم سيكون جاهزا للطرح بدور العرض بعد أيام قليلة.


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