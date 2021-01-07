بدء جلسة الكونجرس الأمريكي للتصويت على فوز بايدن بالانتخابات





وقال زعيم الجمهوريين، ميتش ماكونيل، إن الكونجرس سيواصل عمله بطريقة قانونية ودستورية للتصديق على الفائز في انتخابات الرئاسة.





من جانبه، اعتبر زعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، أن ترامب يتحمل المسؤولية الكاملة لأعمال العنف التي وقعت اليوم، مشيرًا إلى أن الأحداث التي شهدتها واشنطن اليوم، لم تكن لتحدث لولا وجود ترامب.





وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.





بدأت منذ قليل جلسة الكونجرس للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، التي أفضت إلى فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك بعد تعليقها عقب اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، ما دفع النواب الأمريكيين إلى الهرب.