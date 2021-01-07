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أخبار العالم

ترامب شجع العنف.. الحزب الديمقراطي: ما حدث اليوم أحد الأوقات المظلمة في تاريخ أمريكا

الخميس 07/يناير/2021 - 03:42 ص
الاحتجاجات خارج الكونجرس
الاحتجاجات خارج الكونجرس
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محمد عثمان
أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عزز نظرية المؤامرة التي حفزت البلطجية وجعلتهم يأتون إلى الكونجرس واقتحامه وتحطيمه.

وقال "شومر"، في كلمة له عقب استئناف جلسة الكونجرس للتصديق على فوز الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات إن "الرئيس ترامب شجع العنف ويتحمل الكثير من اللوم"، مضيفًا أن "هذه العصابة تم تحريضها من خلال كلمات الرئيس وأكاذيبه، وهذا عار عليه لا ينتهي".

وتابع "هذه الأحداث ما كانت لتحدث دون وجود هذا الرئيس، السادس من يناير سيكون واحدًا من الأيام المظلمة في تاريخنا ويعتبر تحذيرًا لأمتنا".

وأشار شومر إلى أن ترامب يحاول إلى دفع الولايات المتحدة إلى الانهيار".

وأردف: "ترامب روج لنظريات المؤامرة ومسئول عن العنف الذي شاهدناه، وصامدون ونتطلع للمستقبل والأهم هو إصلاح بلدنا".

وفي وقت سابق، اقتحمت حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب الحواجز التي وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس. وصعد أنصار الرئيس الأمريكي إلى الباحة الرئيسية للمبنى، ورفعوا أعلاما مناصرة لترامب.

ورددوا هتافات رافضة لنتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية التي أسفرت عن فوز منافسه الديمقراطي، جو بايدن.

وإثر نجاح بعض أنصار ترامب في دخول المبنى، دعت شرطة الكونجرس، أعضاء مجلس النواب، إلى أن يأخذوا أقنعة الغاز من تحت مقاعدهم وأن يكونوا مستعدين لاستخدامها.

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