ترامب يجري اتصالات بعدد من الجمهوريين لعدم التصديق على فوز بايدن

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يجري اتصالات مع عدد من النواب الجمهوريين لحثهم على مواصلة اعتراضهم على التصديق على فوز الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بالانتخابات.





ونقلت الشبكة عن مصدر لم تسمه، قوله إن رودي جولياني، محامي ترامب، والأخير يجريان اتصالات من أجل إقناع النواب الجمهوريين بالاعتراض على التصويت القائم في الكونجرس، مشيرًا إلى أن السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، سيستمر في اعتراضه على التصديق على فوز بايدن بالانتخابات.





وكانت نائب عن ولاية جورجيا، أعلنت أنها قررت التراجع عن اعتراضها على التصديق على فوز بايدن بالانتخابات، بعد أحداث العنف التي اندلعت في واشنطن اليوم من قبل أنصار ترامب.





وأكد زعيم الأغلبية الديمقراطية، تشاك شومر، اليوم الخميس، أن الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، عزز نظرية المؤامرة التي حفزت البلطجية وجعلتهم يأتون إلى الكونجرس واقتحامه وتحطيمه.

وقال "شومر"، في كلمة له عقب استئناف جلسة الكونجرس للتصديق على فوز الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات إن " الرئيس ترامب شجع العنف ويتحمل الكثير من اللوم"، مضيفًا أن " هذه العصابة تم تحريضها من خلال كلمات الرئيس وأكاذيبه، وهذا عار عليه لا ينتهي".

وتابع "هذه الأحداث ما كانت لتحدث دون وجود هذا الرئيس، السادس من يناير سيكون واحدًا من الأيام المظلمة في تاريخنا ويعتبر تحذيرًا لأمتنا".

