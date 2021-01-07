إعلان حظر التجول في مدينة الإسكندرية بأمريكا

أعلنت سلطات مدينة الإسكندرية، الواقعة في ولاية فرجينيا الأمريكية، اليوم الخميس، فرض حظر تجول لمدة 12 ساعة في المدينة.
وأمر حاكم فيرجينيا، رالف نورثهام، بفرض حظر التجول على المدينة، ومقاطعة أرلينجتون في ضواحي واشنطن، بسبب أعمال العنف التي اندلعت اليوم في الكونجرس الأمريكي، وفقًا لشبكة "إن.بي.سي" الأمريكية.
ودخلت العاصمة الأمريكية واشنطن في حظر تجول لمدة 12 ساعة، وذلك بعد أعمال شغب غير مسبوقة، تم خلالها اقتحام مبنى الكونجرس، الذي يعد أهم هيئة تشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، اليوم الخميس، بأن النواب الأمريكيين اختبئوا داخل قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، عقب اقتحام مبنى الكونجرس اليوم قبيل التصويت على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات.