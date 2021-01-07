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حوادث

غارق في النوم.. أول رسالة يوجهها المتهم في قضية فيرمونت بعد إخلاء سبيله

الخميس 07/يناير/2021 - 08:40 ص
صدى البلد
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محمد عبدالله
قال المتهم في قضية فيرمونت سيف الدين أحمد بدور، بعد صدور قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله: "شكرا للجميع على الحب والدعم الهائل في كل مكان ما زلت غارقا في نومي وسأعود قريبًا للجميع عندما أستعيد طاقتي وأجيب عن كل شيء وأنا سعيد للغاية لأنني أنام اليوم على سرير بين ذراع والدتي".

وتابع: "كما أتوجه بالشكر للنائب العام وللنيابة العامة المصرية النيابة العامة المصرية".

وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل نازلي مصطفى وسيف الدين أحمد على خلفية اتهامهما في قضية فندق الفيرمونت.

وحصل موقع "صدى البلد" على أول صور للمتهم سيف الدين أحمد فى قضية الفيرمونت، والذي صدر قرار اليوم من النيابة العامة بإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.

وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة مرفقًا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدى بعض الأشخاص عليها جنسيًّا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة، تحقيقًا قضائيًّا وفحص ما قُدّم من أوراق وشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة.
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